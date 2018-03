: Tir turco «buca» la sicurezza e arriva in centro a Roma - Corriere : Tir turco «buca» la sicurezza e arriva in centro a Roma - RaiNews : Roma, tir turco 'buca' la sicurezza e arriva in centro fino a via del Corso ? - repubblica : Roma, tir 'buca' zona di sicurezza e arriva in piazza del Parlamento -

Un tir turco,in mattinata, è penetrato nella zona didel centro di, fino ad arrivare in piazza del Parlamento:solo qui è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. Il tir transitava lentamente su via del, una delle aree dove è stata rafforzata la sorveglianza in questi giorni di feste. Aveva sbagliato strada. "Non si è trattato di un buco della",solo di una"normale operazione di polizia"spiega la Questura,sottolineando che i dispositivi hanno dimostrato la propria reattività".(Di venerdì 30 marzo 2018)