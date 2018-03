Roma | Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco

Via Crucis di Papa Franceso al Colosseo : centro di Roma blindato diretta : Su Leggo.it la diretta della Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali Romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e...

Roma - il Papa al Colosseo per Via Crucis : 21.30 La sindaca di Roma Virgina Raggi ha accolto Papa Francesco al suo arrivo al Palatino dove, dalla terrazza della Basilica di Santa Francesca Romana, presiede il rito della Via Crucis. Quest'anno le meditazioni sono state scritte dagli studenti di un liceo di Roma, alcuni dei quali porteranno la croce nelle varie stazioni insieme a una famiglia siriana, una suora irachena e una domenicana, suor Genevieve, scampata alla violenza.

Roma - TIR TURCO ELUDE SICUREZZA ED ENTRA IN VIA DEL CORSO/ Green zone 'bucata' nella Pasqua 'blindata' : ROMA, tir TURCO ELUDE SICUREZZA e arriva a via del CORSO, vicino al Parlamento. Green zone bucata sotto Pasqua. L'autista: "Non sapevo dei divieti".

Roma - tir buca sicurezza a via del Corso : 16.52 Un tir turco,in mattinata, è penetrato nella zona di sicurezza del centro di Roma, fino ad arrivare in piazza del Parlamento:solo qui è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri. Il tir transitava lentamente su via del Corso, una delle aree dove è stata rafforzata la sorveglianza in questi giorni di feste. Aveva sbagliato strada. "Non si è trattato di un buco della sicurezza",solo di una"normale operazione di polizia"spiega la ...

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Roma. Tir 'buca' sicurezza e arriva in via del Corso : A fermarlo è stata una pattuglia di carabinieri. I militari hanno verificato camion e autista, chiesto spiegazioni al conducente, un uomo di mezza età. Il quale evidentemente aveva sbagliato - e di molto - strada e s'era ritrovato nel cuore della capitale anzichè dove era previsto dovesse recarsi, non è chiaro se per scaricare o per caricare merce