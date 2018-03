ROMA | TIR TURCO ELUDE SICUREZZA ED ENTRA IN VIA DEL CORSO Green zone ' bucata' nella

Tir con targa turca "buca" la green zone e arriva nel cuore di ROMA : Un tir ha "bucato" l'area della green zone, l'area di sicurezza istituta nel centro storico di Roma, percorrendo via del Corso. Il mezzo pesante, con targa turca, è stato fermato dai carabinieri nei pressi...

Tir turco «buca» la sicurezza per Pasqua e arriva in centro a ROMA|Il video|Foto : Allerta per un mezzo con targa di Istanbul che è riuscito a oltrepassare tutti gli sbarramenti antiterrorismo ed è stato fermato quasi a ridosso di piazza del Parlamento. I carabinieri hanno verificato che il conducente aveva sbagliato strada

ROMA - centro blindato per Pasqua : 'Stop all'ingresso dei tir' : Una green zone nel cuore di Roma dal Colosseo al Vaticano in cui per quasi cinque giorni 'per fondati e concreti motivi di ordine pubblico' non si potrà manifestare e non sarà ammessa la circolazione ...

