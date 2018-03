Roma Tir ' buca' sicurezza e arriva in via del Corso

Roma - centro blindato per Pasqua : 'Stop all'ingresso dei tir' : Una green zone nel cuore di Roma dal Colosseo al Vaticano in cui per quasi cinque giorni 'per fondati e concreti motivi di ordine pubblico' non si potrà manifestare e non sarà ammessa la circolazione ...

Vte Pra' - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retRomarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto delle info.

Vte Pra’ - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retRomarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto informazioni ad un collega ed è rimasto travolto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Roma. Si cercano Atef Mathlouthi e tre tir rubati : Atef Mathlouthi è stato più volte arrestato dalla Polizia a Palermo per spaccio di droga. Da sabato i Carabinieri lo stanno

#tiRomancino Agricoltura : abbiamo una Ferrari - ma è sempre frenata : Come fosse sospesa a mezz'aria. L'Agricoltura maremmana potrebbe essere davvero uno dei motori trainanti dell'economia provinciale, ma l'impressione netta, nonostante numeri lusinghieri, è che non sprigioni l'energia di cui sarebbe capace in potenza. Se nell'immaginario collettivo quella di Grosseto è una ...

Italia : Senato; Romani - ritiro mia candidatura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Senato - Berlusconi tira dritto su Romani : "Fa parte dell'accordo" : Manca l'intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Lo stallo al momento non consente di convergere su un candidato e la trattativa è in alto mare . A far saltare il tavolo delle trattative sono stati ...

A partire dall’arrivo - giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma : In occasione della XIV edizione della Settimana di azione contro il razzismo (19-25 marzo 2018), l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe) organizza il 24 marzo a Roma, presso la... L'articolo A partire dall’arrivo, giornata dedicata alle culture migranti in Italia il 24 marzo a Roma proviene da Roma Daily News.

Roma - nel 'Tiramisù day' la Capitale spiazza tutte le altre città italiane : prima nel 2017 per gli ordini a domicilio : A contendersene la ricetta, , da secoli, sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia ma è sicuramente Roma a celebrarlo con più gusto e affetto. Nella giornata in cui si celebra il tiramisù, la Capitale ...

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Tir si ribalta sull'A1 : chiuso tratto Roma-Orte : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all'altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa saper

Incidente sull'A1 - tir si ribalta : chiuso il tratto Roma-Orte - : Protagonista del ribaltamento un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Sull'autostrada Milano-Napoli lunghe code tra Firenze e la Capitale in entrambe le direzioni

Incidente sull'A1 - tir si ribalta : chiuso il tratto Roma-Orte : Incidente sull'A1, tir si ribalta: chiuso il tratto Roma-Orte Protagonista del ribaltamento un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Sull'autostrada Milano-Napoli lunghe code tra Firenze e la Capitale in entrambe le direzioni Parole chiave: ...