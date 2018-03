Roma Termini | treni in ritardo e cancellati | caos per le partenze di Pasqua

Roma - picchiano e scippano i passanti a termini : due arresti in venti minuti : In meno di mezz'ora, alle prime luci dell'alba, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 20enne e un 21enne, entrambi del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, che ...

Roma : Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati : Roma – sequestrate 50 dosi di droga. Identificate 70 persone e accertamenti su oltre 40 veicoli Roma – Fitta attività contro ogni tipo di reato... L'articolo Roma: Carabinieri al lavoro in zona Termini. Molteplici gli arresti effettuati proviene da Roma Daily News.

Roma - match chiave contro il Napoli : il VIDEO della partenza da Termini : Si avvicina sempre di più la 27^ giornata del campionato di Serie A, un turno che può essere considerato fondamentale per il proseguo della stagione. Un match fondamentale è quello che metterà di fronte Napoli e Roma, la squadra di Maurizio Sarri è lanciatissima verso l’obiettivo scudetto mentre quella di Di Francesco ha intenzione di chiudere il campionato nei primi quattro posti, sarebbe un risultato fondamentale per programmare al ...

Ritardi Roma Termini - Renato Mazzoncini - ad Fs : "Chiediamo scusa". Maurizio Gentile - ad Rfi : "Colpa delle previsioni meteo" : "Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più". A pronunciare queste parole in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. A vederla in modo diverso è però ...

Fs presenta il piano a Delrio : "Potenziata la stazione Termini di Roma" : L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, hanno illustrato al Ministero dei Trasporti "un piano finalizzato all'obiettivo richiesto prevedendo, in particolare, un ulteriore potenziamento tecnologico dello scalo di Roma Termini all'interno del programma di investimenti pari a 100 milioni per i principali nodi metropolitani".Lo annuncia una nota ...

Neve a Roma. Termini in tilt - l'esercito sulle strade : Roma si è risvegliata imbiancata di Neve e le strade sono vuote. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, la capitale si appresta ad affrontare una giornata di...

Roma - disagi a Termini. Chiusi monumenti : ANSA, - Roma, 26 FEB - Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel Lazio registrano ritardi fino a 120 minuti. A causa della neve infatti alcune ...

MALTEMPO ITALIA - NEVE A Roma E GELO SIBERIANO/ Allerta meteo Buran : disagi Fiumicino - ritardi treni a Termini : MALTEMPO, GELO record e NEVE a ROMA: l'Allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta ITALIA, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Maltempo - non bastano le previsioni Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini. Protezione civile 'Esercito per pulire le strade' : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati alla Stazione Termini. Protezione civile : "Esercito per pulire le strade" : Molti bus sono fermi nelle rimesse. Il Campidoglio ai Romani: "Limitate gli spostamenti". Ed è polemica per l'assenza della Raggi: è in Messico per un convegno

