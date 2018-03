Roma | per gli abiti usati tornano 1 500 cassonetti gialli

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Tir turco «buca» la sicurezza per Pasqua e arriva in centro a Roma|Il video|Foto : Allerta per un mezzo con targa di Istanbul che è riuscito a oltrepassare tutti gli sbarramenti antiterrorismo ed è stato fermato quasi a ridosso di piazza del Parlamento. I carabinieri hanno verificato che il conducente aveva sbagliato strada

Bologna - Donadoni : 'Per fermare la Roma dovremo essere compatti' : 'dovremo saper cogliere i momenti e interpretare la partita senza concedere spazi e profondità a una squadra con giocatori di qualità che altrimenti ti mettono in difficoltà. dovremo essere molto ...

Roma - massacrato per 50 euro : massacrato di botte e derubato nei pressi della Stazione Tiburtina a Roma. Immediato l'intervento degli agenti della polizia del commissariato Porta Pia e San Lorenzo che, arrivati sul posto, hanno ...

Roma - Di Francesco : 'Non sento le pressioni per il Barcellona. Under in dubbio' : 'Voi lo sentite tanto, io nulla. C'è il Bologna e non lo dico perché sono l'allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra ...

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Roma - guasto a stazione Termini : un’ora di ritardo sui treni per il Nord : La causa dei disagi sarebbe un malfunzionamento del sistema elettrico. Per Milano 45 minuti di ritardo. Accumulati altri slittamenti nelle partenze

Asl Roma 5. Rems : nasce il Tavolo Tecnico Permanente : L’Asl Roma 5 ospita tre Rems. Sono quella di “valutazione e stabilizzazione” “Castore” a Subiaco e le due Residenze di

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Roma Termini - treni in ritardo e cancellati : caos per le partenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...