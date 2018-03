Roma | per bookie Alisson e Strootman via a fine stagione

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Roma che ieri hanno portato a smantellare con un blitz la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un ...

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

Roma Metropolitane verso il fallimento : l’ad non firma la convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite : Roma Metropolitane verso il fallimento. La società di proprietà del Comune di Roma che si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (Metropolitane, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dall’ad Pasquale Cialdini, che si è rifiutato di firmare la convenzione proposta ...

ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL - TROVATO CADAVERE DI ALESSANDRO FIORI/ Procura di Roma indaga per omicidio : ALESSANDRO FIORI, TROVATO morto l'ITALIANO di Cremona SCOMPARSO in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, CADAVERE con cranio fracassato nel porto di ISTANBUL. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:56:00 GMT)

L'ombra di Romano Prodi - terrore puro per Salvini : come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

Ballad Cafè a Roma - il Brunch di Pasqua da non perdere : Per chi ama non vivere la Pasqua con i soliti pranzi in famiglia o in un ristorante convenzionale potrei suggerire un luogo molto particolare ai confini del quartiere San Lorenzo, in un’atmosfera classicamente ricercata con innesti di contemporaneità, il Ballad Cafè. Non è un bar, è un risto-pub, un ristorante, un luogo dove la musica si fonde al menù a cocktail fantastici, a vino di prim’ordine, ad un personale disponibile ed uno ...

Russia - Casellati in ambasciata a Roma.Condoglianze per Kemerovo : Roma, 29 mar. , askanews, La senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, si è recata oggi pomeriggio all'ambasciata della Federazione Russa, dove ha firmato il libro delle ...

Trasporti : Roma - le deviazioni per la Via Crucis : Roma – Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San ...

Ambasciata russa - 'sgarbo da Roma - speriamo in nuovo governo' : ... l'Italia si è fatta guidare prima di tutto da una propria visione dell'opportunità politica e non da pareri imposti dall'esterno. Attiriamo l'attenzione sul fatto che questa iniziativa è stata ...

“A Roma no minacce concrete per Pasqua” : Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma”. Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull’operazione antiterrorismo denominata Mosaico. “E’ un appuntamento importante – ha aggiunto- perché a Roma arriveranno molti turisti. Per questo ci sarà una particolare attenzione”. L'articolo ...

Formula E a Roma : percorso - info biglietti e dove vedere la gara in diretta tv : E’ in arrivo l’attesissima prima tappa italiana del campionato di Formula E. Il mondiale di automobilismo dedicato alle monoposto elettriche edizione 2017-2018 è iniziato lo scorso dicembre a Hong Kong e si concluderà il 15 luglio a New York. Sono 14 gli appuntamenti complessivi, il prossimo in calendario costituirà la settima prova che segna il giro di boa: in un circuito sulle strade urbane della Città Eterna, sabato 14 aprile andrà in scena ...