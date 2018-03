Roma | Pasqua al Maxxi | mostre | focus e progetti speciali

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

Ballad Cafè a Roma - il Brunch di Pasqua da non perdere : Per chi ama non vivere la Pasqua con i soliti pranzi in famiglia o in un ristorante convenzionale potrei suggerire un luogo molto particolare ai confini del quartiere San Lorenzo, in un’atmosfera classicamente ricercata con innesti di contemporaneità, il Ballad Cafè. Non è un bar, è un risto-pub, un ristorante, un luogo dove la musica si fonde al menù a cocktail fantastici, a vino di prim’ordine, ad un personale disponibile ed uno ...

Roma : le misure di sicurezza nei giorni di Pasqua : Oltre 10 mila uomini per presidiare i luoghi "a rischio". Tra i cittadini e i turisti, gli agenti dell'intelligence e i militari dei reparti speciali

"A Roma no minacce concrete per Pasqua" : Roma, 29 mar. - , Adnkronos, - "Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma". Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull'...

Pasqua 2018 : Roma e Londra protagoniste nei viaggi degli italiani : Con l’avvicinarsi della Pasqua molti italiani si preparano a partire per trascorrere un week-end lungo fuori porta in Italia o all’estero. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha analizzato i dati relativi all’interesse di prenotazione dei viaggiatori italiani sul sito per capire quali sono le destinazioni nazionali e internazionali più gettonate per le vacanze Pasquali di quest’anno. Ecco cosa è emerso. TOP ...

Pasqua : a Roma 10mila agenti in 5 giorni : ANSA, - Roma, 28 MAR - Saranno 10mila in cinque giorni gli agenti delle forze dell'ordine in 'campo' per garantire la sicurezza a Roma in occasione delle festività di Pasqua. Si è tenuto nel ...

La Corale Polifonica Città di Anzio si esibisce al Concerto di Pasqua a Roma : ... tutt'oggi spesso in programmazione: un "corpus" musicale unico al mondo che oggi è possibile vedere in streaming attraverso il portale www.musicalia.tv. CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Pasqua - Roma sorvegliata speciale : più pattuglie Polfer nelle stazioni e sui treni : ' ll periodo delle festività Pasquali vedrà il consueto incremento dei servizi di Polizia Ferroviaria, visto il prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario'. Lo comunica la ...

Stazione cinese in caduta - anche la Romagna tra le aree a rischio : 'A Pasqua il possibile impatto' : La Protezione Civile Nazionale continua a monitorare il rientro sulla Terra della Stazione spaziale Tiangong 1, il primo modulo sperimentale cinese lanciato nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan nel ...

In Romandia il nuovo "Padre Nostro" entrerà in vigore a Pasqua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terroristo : massima allerta a Roma per le feste di Pasqua e Pasquetta Video : La foto di #Atef Mathlouthi che è stato accusato di terrorismo [Video] è stata distribuita e postata presso le stazioni di polizia e per le pattuglie di sicurezza in tutto il paese. Mathlouthi, che, secondo i media italiani, è stato arrestato più volte per possibili reati di droga, è stato trovato nella citta' di Tunisi dove vive ed è stato interrogato dalla polizia. Ha negato categoricamente le accuse, protestando contro la sua innocenza ...