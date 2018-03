Roma | occhi puntati su Meyer gioiellino dello Shalke

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Pasqua - Consorzio dell’agnello sardo : occhi all’etichetta - arrivano da Grecia e Romania : A pochi giorni da Pasqua arriva l’appello del Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp: ”Leggete attentamente l’etichetta perché la metà degli agnelli presenti sulle tavole degli Italiani per le festività Pasquali provengono dall’estero”, secondo gli studi del Contas (Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna IGP) sulle stime dei consumi previsti per la Pasqua 2018. La maggior parte degli ...

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda E’ allarme in casa Roma, che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder. Mercoledì l’attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico […]

"Fellini mi fece vedere Roma con i suoi occhi e mi diede un consiglio che non ho mai dimenticato" : Steven Spielberg illumina la serata dei David di Donatello e, ricevendo il premio alla carriera dalle mani di Monica Bellucci, ricorda i maestri del cinema italiano che lo hanno ispirato: Rossellini, De Sica, Risi, Visconti, Pasolini, Leone, Benigni, Tornatore, ma anche Lina Wertmuller, prima donna candidata a Miglior Regista agli Oscar. Ma una menzione speciale è stata riservata a Federico Fellini.Il cineasta americano, infatti, ha ...

Probabili formazioni/ Crotone Roma : quote e ultime novità live. Occhi puntati su Ricci (Serie A) : Probabili formazioni Crotone Roma: quote e ultime novità live sulle mosse di Zenga e Di Francesco e i loro titolari per il match dello Scida (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:23:00 GMT)

BUONGIORNO - NOTTE - Il regista Marco Bellocchio al Teatro Argentina di Roma incontra gli studenti : ... , Luciano Sovena , Presidente roma Lazio Film Commission, , Cristina Priarone , Direttore roma Lazio Film Commission, , Giovanna Pugliese, coordinatore Progetto ABC, insieme a personalità del mondo ...

Roma - occhi su due centrocampisti del Real Madrid : Scontenti al Real Madrid ? La Roma prova ad approfittarne: secondo Il Corriere dello Sport, i giallorossi continunano a monitorare le situazioni di Mateo Kovacic e Dani Ceballos .

Roma - l'ex Cicinho dice addio al calcio : 'Troppi problemi al ginocchio' : SAN PAOLO , BRASILE, - Cicinho , l'ex terzino della Roma , attualmente in forza alla Brasiliense squadra della quarta serie brasiliana, dice addio al calcio giocato. Il brasiliano appende gli scarpini ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite : occhio al big match Napoli-Roma (27^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse sulle partite della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Tante le sfide apete: attenzione al big match Napoli-Roma al San Paolo. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:47:00 GMT)

Da Burian a Big-snow : possibili altri fiocchi su Roma e Napoli : Roma, 28 feb. , askanews, Il gelido vento siberiano ha le ore contate. Una perturbazione atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia: le temperature ancora molto basse favoriranno nevicate ...

Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi a DiMartedì : "Di tutta la neve che è caduta a Roma ne abbiamo restituito la metà" : "Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta 'sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so' voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi". Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi e ironizza sulla nevicata a Roma e la sindaca della Capitale.