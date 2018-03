Roma | Nainggolan parla del suo futuro

Crotone-Roma 0-2 : decidono El Shaarawy e Nainggolan : Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan Missione compiuta per la Roma nella 29.ma giornata di Serie A. Allo Scida la squadra di Di Francesco batte 2-0 il Crotone e mantiene le distanze dall’Inter al terzo posto in classifica. Dopo un avvio equilibrato, El Shaarawy sblocca la gara al 39′ su perfetto assist di Kolarov. […] L'articolo Crotone-Roma 0-2: decidono El Shaarawy e Nainggolan proviene da NewsGo.

El Shaarawy-Nainggolan e la Roma piega il Crotone : 0-2 - 3° posto consolidato : Cronaca Il Crotone parte aggressivo sulle fasce laterali, ci prova Nalini ma Fazio è provvidenziale in copertura. Poi è Nainggolan ad avere un'occasionissima, ma il belga manda di poco alto dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Roma qualificata - Nainggolan : “quarti meritati” : “È un bel momento, ci abbiamo lavorato tanto e ce lo meritiamo: sognavamo una qualificazione come questa”. Radja Nainggolan non nasconde la gioia per il passaggio ai quarti di Champions della Roma. “Ora una squadra più o meno vale l’altra: sono tutte forti e se vogliamo andare in fondo prima o dopo dovremo incontrarle tutte – dice il giallorosso -. Questa qualificazione è una soddisfazione enorme per tutti, ma anche ...

Roma - Nainggolan : 'Un bel momento - la qualificazione meritata' : 'È un bel momento, ci abbiamo lavorato tanto e ce lo meritiamo: sognavamo una qualificazione come questa'. Radja Nainggolan non nasconde la gioia per il passaggio ai quarti di Champions della Roma. '...

Roma - Nainggolan cambia nome e look : da Ninja a Tigre : Roma - Da Ninja a Tigre il passo è breve: Radja Nainggolan dice addio alla sua amata 'cresta'. Nello scorso mese di febbraio la Nike ha commercializzato le nuove scarpe Mercurial e per l'occasione il ...

Roma - Alisson : 'Corsa Champions solo su noi stessi. Nainggolan...' : Alisson , portiere della Roma , dice la sua a Premium Sport sulla corsa Champions : 'La corsa Champions va fatta su noi stessi, certamente. Il mister ha detto la cosa giusta, ora serve continuità. A noi serviva fare 90 minuti con l'atteggiamento positivo ...

Roma - Alisson da applausi : Nainggolan corre per due : dal nostro inviato NAPOLI Sacrificio e tecnica. Il trionfo di una squadra che si sta ritrovando. Alisson 7,5 Una notte all'improvviso, quattro parate strepitose su Insigne. Ma dove è la notizia? ...

Roma - Di Francesco : i dubbi su Nainggolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...