Roma Metropolitane | Campidoglio | avanti per risanamento

Cialdini : Roma Metropolitane - trattative in corso : Roma- Pasquale Cialdini, Amministratore Unico di Roma Metropolitane, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto fuori dal dipartimento Mobilita’ del Comune di Roma dove si e’ recato questa mattina per cercare di trovare una situazione alla crisi di Roma Metropolitane. “Stiamo lavorando per scongiurare la liquidazione. La trattativa e’ in corso e finché non si chiudono i lavori non posso dire di più”. Il ...

Piccolo (PD) : Roma Metropolitane - urgente incontro : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Le crisi nelle aziende capitoline sono sempre più all’ordine del giorno. Dopo i licenziamenti in Multiservizi e le approssimazioni sul piano di concordato di Atac, ora incombe il rischio liquidazione per la società Roma Metropolitane. L’amministratore unico Cialdini dopo le condizioni capestro che il Campidoglio ...

Roma Metropolitane verso il fallimento : l’ad non firma la convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite : Roma Metropolitane verso il fallimento. La società di proprietà del Comune di Roma che si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (Metropolitane, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dall’ad Pasquale Cialdini, che si è rifiutato di firmare la convenzione proposta ...

Baglio-Piccolo : solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane che sciopereranno : Roma – Baglio-Piccolo: non vogliamo nuovi licenziamenti come accaduto a Multiservizi Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Valeria Baglio e Ilaria Piccolo, consigliere... L'articolo Baglio-Piccolo: solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane che sciopereranno proviene da Roma Daily News.