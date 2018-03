Roma | massacrato per 50 euro

Roma - massacrato di botte in metro : arrestati 8 minori : Roma, massacrato di botte in metro: arrestati 8 minori I giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono ritenuti responsabili di un violento pestaggio a un coetaneo avvenuto il 20 ottobre: la vittima riportò la frattura di una vertebra e diversi traumi Continua a leggere L'articolo Roma, massacrato di botte in metro: arrestati 8 minori sembra essere il primo su NewsGo.