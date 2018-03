Roma | il Real Madrid affonda per Alisson | arriva la maxi offerta

Fabrizio Frizzi - la Rai e l'Italia lo salutano/ Il funerale : l'abbraccio di Roma in un silenzio surreale : Fabrizio Frizzi è morto per un'emorragia cerebrale: l'addio al conduttore gentile, oggi il funerale. Roma, migliaia per salutarlo in Piazza del Popolo. l'abbraccio in un silenzio surreale(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:34:00 GMT)

'Roma - Alisson è in cima alla lista del Real Madrid' : ROMA - 'Alisson, el primer candidato para la porteria del Madrid' . Così apre l'edizione online del quotidiano Marca , secondo cui il portiere della Roma è l'obiettivo numero uno del club spagnolo per ...

Parte da Roma 'Real illusion' - tour dell'illusionista Triggiano : Roma, 26 mar. , askanews, Al via martedì 27 marzo dal Teatro Brancaccio di Roma 'Real illusion', il tour di uno dei più grandi illusionisti al mondo Gaetano Triggiano. Il nuovo spettacolo teatrale del David Copperfield europeo resterà a Roma anche il 28 e 29 marzo, per poi fare tappa a Torino , Teatro Colosseo, il …

Che fine ha fatto? Cicinho - da promessa di Roma e Real Madrid ad alcolizzato : IL NUOVO CAFU: CITTADINO ITALIANO E CAMPIONE DEL MONDO AL SAN PAOLO - Cicinho, oltre alla cittadinanza brasiliana, possiede anche quella italiana: il nonno infatti era abruzzese di Tione degli ...

Dzeko - Il bosniaco ha detto no al Real Madrid e Chelsea per restare a Roma : il retroscena è clamoroso : La trattativa più calda del mercato di gennaio ha interessato la Roma. La società giallorossa si era ormai abituata all’idea di perdere Edin Dzeko, il suo principale punto di riferimento offensivo, corteggiato dal Chelsea di Antonio Conte. Negli ultimi giorni di mercato però, la trattativa che sembrava ormai solo una formalità è saltata e Dzeko è rimasto a Roma. Stando a quanto si legge su Marca però, anche un’altra squadra aveva provato a ...

Roma : cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy : Roma – rimosso murales su Francesco Totti. Tvboy: ex capitano diventa San Francesco da Roma Roma – L’Opera pittografica dedicata a Francesco Totti è stata... L'articolo Roma: cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy proviene da Roma Daily News.

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “ContRomano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona non avremo paura. Schick? Si sta calando in questa realtà' : Eusebio Di Francesco nelle vesti di professore nell'aula magna di Economia all'Università Tor Vergata davanti ai quasi 200 tecnici e studenti spiega il suo modo di vivere il calcio. Schemi, ...

Roma - Alisson "non tradirà i giallorossi"/ Il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool : Roma, Alisson "non tradirà i giallorossi", il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool. Il portiere della nazionale brasiliana ha ricevuto proposte prestigiose(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Roma - il Real Madrid vuole Alisson : pronti 60 milioni : Roma, il Real Madrid vuole Alisson: pronti 60 milioni Ha incantato tutto il mondo con le sue parate, ora Alisson è uno dei portieri più cercati al mondo. E il club che sta provando a mettere le mani sul numero 1 della Roma è il Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport i Blancos, che […]

ALISSON AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma - offerta choc da 60 milioni dei galacticos : il portiere vacilla : ALISSON al REAL MADRID? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:04:00 GMT)

LIVE Crotone-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : 0-1 occasione sprecata da Trotta : ... Florenzi, Manolaz, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko Allenatore : Eusebio Di Francesco Notizie sul tema Crotone-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove ...

