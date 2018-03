Roma | ' guerra' a 5 Stelle | ira Raggi

Guerra delle spie - l'ambasciata russa : 'Sgarbo da Roma - ora speriamo nel nuovo Governo' : ... l'Italia si è fatta guidare prima di tutto da una propria visione dell'opportunità politica e non da pareri imposti dall'esterno. Attiriamo l'attenzione sul fatto che questa iniziativa è stata ...

La "guerra" fra Comune di Roma e Caritas per le monetine dentro la Fontana di Trevi : Dicesi un milione. Di euro. L'anno. E' la media stimata di quanto si raccoglie ogni anno dal generoso lancio di soldi dentro la Fontana di Trevi da parte di passanti e turisti. Il capolavoro del ...

Sette anni di guerra in Siria e una speranza a Roma : Il conflitto Siriano è entrato ieri nel suo ottavo anno. In questo desolante contesto, un gruppo di rifugiati cerca di fare qualcosa per rimboccarsi le maniche e ottenere indipendenza economica, oltre a cercare di mandare dei soldi in Siria; lo fanno cucinando cibi Siriani a Roma. Hummustown aiuta i rifugiati Siriani a Roma a ottenere l’indipendenza economica offrendo loro un lavoro dignitoso: cucinare, confezionare e consegnare cibo ...

“Gente in cammino” di Malika Mokeddem : Romanzo autobiografico sullo sfondo della guerra d’Algeria degli anni ’50 : “Lei non era di quelli che comprimono e contano il tempo. Lei, lei era nel movimento, scivolava col tempo e come lui fluiva, simile a una tranquilla feluca su un wadì. Non lo sentiva, non lo contava”. La donna che non conta il tempo, ma che scivola fluida con esso e Zora, una delle donne […]

Roma - anziana e diabetica sgomberata : “Una guerra tra poveri”. Il comune assicura : “Per lei pronta soluzione definitiva” : Diabete, problemi di cuore, invalidità e una pensione di meno di 600 euro al mese. Paola ha 74 anni e pochi giorni fa, il 7 marzo, è stata sgomberata dalla casa che occupava nel quartiere di San Basilio, borgata di case popolari nella periferia nord-est di Roma. Al momento dello sgombero è stata ricoverata all’ospedale Sandro Pertini. Potrebbero dimetterla domani, e lei non sa dove andare. Racconta di addormentarsi “con una radiolina”. “Se ...

Arte dopoguerra a Roma sbarca a Shanghai : Roma, 11 MAR - Gli artisti del dopoguerra a Roma sono i protagonisti di una mostra a cura del suo ideatore Germano Celant, che la Fondazione Prada porterà in Cina, negli spazi di Prada Rong Zhai di ...

M5s - dopo il flop volano stracci Guerra tra Lombardi e Taverna Il voto riapre le faide Romane : Il flop elettorale del m5s nel Lazio ha esacerbato le già profonde voragini che spaccano il movimento romano, ampie quanto quelle che dilaniano l'asfalto della Capitale in questi giorni. Roberta Lombardi, la grande sconfitta, intervistata Segui su affaritaliani.it

Regionali Lazio - guerra alla Raggi e slogan anti-migranti : così la Lombardi ha fatto perdere voti al M5s. Che su Roma regge : Pur con qualche scricchiolio nei quartieri “bene”, Virginia Raggi sembra mantenere il consenso nella sua Roma. Semmai, a due anni di distanza, è Roberta Lombardi e tutto il suo “mondo” – quello che formava la cosiddetta ‘base’ – a doversi interrogare sul calo di consensi registrato dal M5S nelle roccaforti dell’ormai ex deputata. Con magra soddisfazione dei vertici del Pd Roma, i quali oggi fanno capolino come “primo partito” alle ...

Roma - la neve e la guerra di ghiaccio della politica : Tra le righe dei comunicati stampa il Campidoglio , M5S, e la Regione , a guida Pd e in piena campagna elettorale, pattinano sulle responsabilità della gestione maltempo. Ne scaturisce una discreta ...

Santori-Del Guerra (FDI) : VI Municipio - via campo Roma davanti scuola : Santori e – Del Guerra (FDI): ” VI Municipio, via accampamento rom davanti scuola di via don Primo Mazzolari” roma – Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio... L'articolo Santori-Del Guerra (FDI): VI Municipio, via campo roma davanti scuola su roma Daily News.

Roma - è guerra alla 'droga dei filippini' : arrestati 7 pusher di shaboo : shaboo, è guerra alla potente metanfetamina fino a 10 volte più potente e devastante della cocaina che ha preso piede in città. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno ...