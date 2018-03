Roma | guasto elettronico a stazione Roma Termini | ritardi dei treni fino a 60 minuti

Roma - guasto a stazione Termini : un’ora di ritardo sui treni per il Nord : La causa dei disagi sarebbe un malfunzionamento del sistema elettrico. Per Milano 45 minuti di ritardo . Accumulati altri slittamenti nelle partenze

Romania : guasto alla centrale nucleare di Cernavoda - spento un reattore : Questa mattina un guasto è stato segnalato presso la centrale nucleare di Cernavoda, nel sud est della Romania: “nuclearelectrica”, la società che gestisce lo stabilimento, ha spiegato in una nota che “l’unità 2 è stata scollegata automaticamente dal sistema elettrico nazionale a seguito di un malfunzionamento nel sistema elettrico e non in un processo nucleare“. “Gli specialisti stanno studiando le cause e ...