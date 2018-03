Roma : Banda rivendeva mezzi agricoli rubati - un arresto : Roma – Conclusa con successo l’operazione degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Frascati. Portata a termine insieme ai poliziotti del Reparto Volanti. E’ stato arrestato l’esponente di una Banda dedita al riciclaggio di mezzi pesanti rubati che ha rivenduto 11 mezzi agricoli tra i quali camion cabinati, trattori e macchine d’opera di provenienza furtiva. A Montecompatri, dove il dispositivo ...

Tra Roma e Latina la banda di Amri : «Pronti a colpire» : Una rete che gira intorno ad Anis Amri, l?attentatore della strage di Natale 2016 a Berlino, morto a Sesto San Giovanni proprio mentre cercava di tornare verso il centro Italia, dove si sentiva...

Si tratta di soggetti di origine slava, tutti rom di seconda generazione- Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale, dall'alba di oggi, stanno notificando un'ordinanza custodia...

Sequestrate oltre 2.000 dosi di cocaina oltre a 6.300 euro in contanti Roma – Notevoli i numeri dell'ultima azione della Polizia di Stato a Roma volta al...

Sequestrati libri contabili e 8.000 euro in contanti Roma – Mesi e mesi di appostamenti, complesse indagini e l'utilizzo di strumenti tecnici. Grazie a tutto...

Roma. Truffa assicurazioni sgominata una banda : Operazione contro una banda dedita a Truffare le assicurazioni. Il bilancio è di 207 indagati, 16 arresti, 4 con l’obbligo

Roma - banda di otto persone assalta banchetto di Forza Italia : ... coordinatore Romano di Forza Italia e candidato alla Camera dei deputati, a cui fa eco anche il vicecoordinatore Romano Simone Foglio , 'ormai - commenta - non si è più liberi di fare politica che ...

Roma - ragazza sola in casa - arrivano i ladri : caccia alla 'banda del tè' : caccia alla 'banda del tè'. E' stata soprannominata così la gang di ladri che da qualche tempo colpisce in zona Fregene, verso metà pomeriggio, proprio all'ora del te. L'ultima vittima è una ragazzina ...

Roma sbanda per la neve : rischio scuole chiuse per 9 giorni : Che per la Capitale non sarebbe stata una giornata come tutte le altre si era capito già alle prime luci dell'alba, quando i fiocchi di neve hanno cominciato a cadere in misura superiore...

Roma - Di Francesco : 'Una sbandata che preoccupare' : 'Nella ripresa abbiamo sbandato dopo il gol preso, mentalmente e fisicamente e questo fa preoccupare. È ovvio che questo è un campanello d'allarme'. Dai microfoni di Premium Sport, Eusebio Di Francesco analizza la brutta prova della sua Roma, sconfitta in casa dal Milan. 'Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita, concedendo poco o nulla al Milan, mentre nella ...

Droga dalle Filippine a Roma - sgominata la "banda delle colf" - : I carabinieri hanno arrestato 9 persone , 4 sono in carcere e 5 ai domiciliari, molte delle quali lavorano come collaboratori domestici nella Capitale. Importavano sostanze stupefacenti dall'Asia e la ...

Roma. Sgominata banda specializzata in furti: 9 arresti e 4 denunce Roma – L'operazione condotta dai "Falchi" della Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra...

