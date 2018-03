Roma | a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10

Tir turco «buca» la sicurezza per Pasqua e arriva in centro a Roma|Il video|Foto : Allerta per un mezzo con targa di Istanbul che è riuscito a oltrepassare tutti gli sbarramenti antiterrorismo ed è stato fermato quasi a ridosso di piazza del Parlamento. I carabinieri hanno verificato che il conducente aveva sbagliato strada

Sagre - il fine settimana di Pasqua si festeggia in Liguria e in Emilia-Romagna : Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Roma Termini - treni in ritardo e cancellati : caos per le partenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...

Roma - Pasqua al Maxxi : mostre - focus e progetti speciali : ... Tonelli e Bergamasco propongono una riflessione sul nostro modo di rappresentare il mondo attraverso i linguaggi solo apparentemente distanti dai concetti di arte e scienza. Nel racconto di Grossman ...

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

Ballad Cafè a Roma - il Brunch di Pasqua da non perdere : Per chi ama non vivere la Pasqua con i soliti pranzi in famiglia o in un ristorante convenzionale potrei suggerire un luogo molto particolare ai confini del quartiere San Lorenzo, in un’atmosfera classicamente ricercata con innesti di contemporaneità, il Ballad Cafè. Non è un bar, è un risto-pub, un ristorante, un luogo dove la musica si fonde al menù a cocktail fantastici, a vino di prim’ordine, ad un personale disponibile ed uno ...

Roma : le misure di sicurezza nei giorni di Pasqua : Oltre 10 mila uomini per presidiare i luoghi "a rischio". Tra i cittadini e i turisti, gli agenti dell'intelligence e i militari dei reparti speciali

“A Roma no minacce concrete per Pasqua” : Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma”. Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull’operazione antiterrorismo denominata Mosaico. “E’ un appuntamento importante – ha aggiunto- perché a Roma arriveranno molti turisti. Per questo ci sarà una particolare attenzione”. L'articolo ...

Pasqua 2018 : Roma e Londra protagoniste nei viaggi degli italiani : Con l’avvicinarsi della Pasqua molti italiani si preparano a partire per trascorrere un week-end lungo fuori porta in Italia o all’estero. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha analizzato i dati relativi all’interesse di prenotazione dei viaggiatori italiani sul sito per capire quali sono le destinazioni nazionali e internazionali più gettonate per le vacanze Pasquali di quest’anno. Ecco cosa è emerso. TOP ...

Pasqua : a Roma 10mila agenti in 5 giorni : ANSA, - Roma, 28 MAR - Saranno 10mila in cinque giorni gli agenti delle forze dell'ordine in 'campo' per garantire la sicurezza a Roma in occasione delle festività di Pasqua. Si è tenuto nel ...

La Corale Polifonica Città di Anzio si esibisce al Concerto di Pasqua a Roma : ... tutt'oggi spesso in programmazione: un "corpus" musicale unico al mondo che oggi è possibile vedere in streaming attraverso il portale www.musicalia.tv. CONDIVIDI Facebook Twitter tweet