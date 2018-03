Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi con le parole del fratello

Nando Dalla Chiesa racconta il "suo" Fabrizio : le battaglie con Rita e quelle estati al mare : Una vecchia foto, del 1984, e poi via libera ai ricordi. Così Nando Dalla Chiesa, sul suo blog, racconta il Fabrizio Frizzi più intimo ma anche più vero, quello con cui ha...

Rita Dalla Chiesa ai funerali di Frizzi : l’abbraccio con la Venier : funerali Fabrizio Frizzi: l’abbraccio tra Rita Dalla Chiesa e Mara Venier Sono stati celebrati questa mattina in Piazza del Popolo a Roma i funerali di Fabrizio Frizzi, morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo a causa di un’emorragia cerebrale mentre si trovava all’ospedale Sant’Andrea. Fuori Dalla Chiesa c’erano migliaia di persone che hanno voluto dare il loro ultimo saluto al noto conduttore, guardando tramite il ...

“L’angoscia in un volto”. La disperazione di Rita. Al funerale di Fabrizio Frizzi c’erano tutti e non poteva mancare la Dalla Chiesa - l’ex che non lo ha mai dimenticato : “Il suo dolore è stato straziante” : Una splendida mattina di sole, piazza del Popolo è gremita di persone, ma la ricorrenza è triste. Roma ha salutato così Fabrizio Frizzi che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea. Alla Chiesa degli Artisti per rendergli omaggio c’erano proprio tutti, dai comuni cittadini, ai colleghi, agli amici, fino alle persone care, quelle più strette. Ma una cosa ha unito tutti: una più che visibile commozione. La ...

Il dolore di Rita Dalla Chiesa ai funerali di Frizzi : Il funerale di Fabrizio Frizzi è stato una sorta di lungo abbraccio per il conduttore e per i suoi familiari da parte di migliaia di persone che sono arrivate a piazza del Popolo. Tra i presenti anche ...

“Cosa fecero per incastrarlo”. Fabrizio Frizzi - svelato “quel” segreto. Max Biaggi - molto amico del conduttore - decide di raccontare quella storia che risale ai tempi della crisi con Rita Dalla Chiesa e che in pochi conoscono. Su quell’aereo le cose andarono così : La morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a 60 anni appena compiuti per un’emorragia cerebrale mentre era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata un duro colpo per tutti. Per la sua famiglia, per i suoi colleghi, per la gente normale che chiamava Frizzi per nome e lo considerava uno di casa, uno che faceva compagnia e che si faceva volere bene. Una fila interminabile quella che si è formata a viale Mazzini, nella sede della Rai, ...

Fabrizio Frizzi - le parole di Rita Dalla Chiesa : “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente perché dovrei scrivere tutto” : ?? “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché’ dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro“. Con queste parole Rita Dalla Chiesa ha ricordato su Facebook l’ex marito Fabrizio Frizzi. Rita e Fabrizio si sono innamorati nel 1982 e sono stati sposati dal 1992 al 1998. La Dalla Chiesa ha espresso il suo grande dolore in queste parole e ha poi risposto a chi, su Twitter, ha ricordato ...

