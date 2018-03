Rissa al bar | uomo finisce in ospedale

Bari - Rissa al funerale per la foto sulla lapide : messa sospesa - arriva la polizia : Il violento litigio, che ha visto il coinvolgimento di circa 200 persone, sarebbe stato provocato da alcune divergenze sulla foto per la lapide della defunta. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e i sanitari del 118.Continua a leggere

Bari - scoppia una Rissa tra parenti al funerale : il parroco sospende la messa : E' successo nella chiesa di San Carlo Borromeo: la lite sarebbe scoppiata per divergenze sulla scelta della foto per la lapide. Numerosi agenti di polizia sono...

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia Rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Porto-Sporting : Rissa a bordo campo. Espulsi due barellieri con la Var : rissa a bordo campo, Var in azione: Espulsi... due addetti alla croce rossa. L'episodio, unico nel suo genere, è successo ieri in Portogallo, durante la partita tra Porto e Sporting Lisbona, uno dei ...