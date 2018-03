' Ripartiamo! Valori | Obiettivi | Strumenti' | tre serate organizzate dal Partito

vicenzapiu

: RT @mi_vitiello: Appena finito il coordinamento regionale di @FIG_Campania . Ripartiamo da un’analisi degli scenari ascoltando direttamente… - CalabriaTw : RT @mi_vitiello: Appena finito il coordinamento regionale di @FIG_Campania . Ripartiamo da un’analisi degli scenari ascoltando direttamente… - FI_Giovani : RT @mi_vitiello: Appena finito il coordinamento regionale di @FIG_Campania . Ripartiamo da un’analisi degli scenari ascoltando direttamente… - FIG_Campania : RT @mi_vitiello: Appena finito il coordinamento regionale di @FIG_Campania . Ripartiamo da un’analisi degli scenari ascoltando direttamente… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Una occasione non solo, appunto, per ripartire ma anche per ritrovarci come comunità politica. Gli incontri si concluderanno con la stesura di un documento programmatico che invieremo al...