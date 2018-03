Ricerca | l’Alzheimer attacca anche la melina | bersaglio per nuove cure

Ricerca : scoperti i primi segni dell’Alzheimer in un’area profonda del cervello : La chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo si nasconderebbe in una particolare area del cervello: qui, la perdita di cellule che producono dopamina, può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield (GB) hanno confermato l’importanza dell’area del cervello detta Vta (area tegmentale ventrale), individuata ...