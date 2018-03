Ricerca | creata la ‘pelle sintetica’ del camaleonte | si allunga e cambia colore

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ecco la ‘pelle sintetica’ ispirata al, che si. La pelle protegge il corpo evitando, tra le altre cose, le lesioni attraverso il rapido irrigidimento. In alcuni animali, come i camaleonti, la pelle può persinorequando si passa da uno stato rilassato ad uno eccitato. Combinare queste due abilità – irrigidimento emento di– in un unico materiale è una sfida che finora aveva beffato itori. Lo studio, pubblicato su ‘Science’ e realizzato dal team di Mohammad Vatankhah-Varnosfaderani dell’University of North Carolina a Chapell Hill, insieme a colleghi dell’University of Akron e dell’European Synchrotron Radiation di Grenoble e dell’Università di Mosca, ha cercato di realizzare un materiale a base di un polimero che imita le proteine della pelle responsabili della ...