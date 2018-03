Riccardo Fraccaro eletto questore anche coi voti della Lega di Matteo Salvini | per Silvio

Chi è Riccardo Fraccaro - il candidato ufficiale del M5S per Montecitorio : Riccardo Fraccaro è il candidato ufficiale del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Camera dei deputati. Lo rendono noto i capigruppo in pectore M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'annuncio ...

Chi è Riccardo Fraccaro - il candidato ufficiale del M5S per Montecitorio : Riccardo Fraccaro è il candidato ufficiale del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Camera dei deputati. Lo rendono noto i capigruppo in pectore M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'annuncio ufficiale della candidatura di Riccardo Fraccaro, fedelissimo di Luigi Di Maio e nella scorsa legislatura in prima linea nella battaglia contro i vitalizi, è arrivato ieri sera a sorpresa al termine di una lunga giornata. E scalza ...