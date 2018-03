Restituzione tasse post sisma | mobilitazione nel cratere sismico

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'Aquila - A nove anni dalall'Aquila contro ladellesospese a imprese e professionisti del, ritenute dalla Commissione Europea aiuti di Stato. Imprenditori, istituzioni, politici, associazioni di categoria e sindacati sono pronti a scendere in piazza, anche con blocchi stradali, per scongiurare pagamenti milionari che metterebbero in ginocchio un territorio già in difficoltà. Allarme e rabbia seguono le recenti notifiche di circa 350 cartelle esattoriali con intimazione di pagamenti milionari entro 30 giorni. Istanze gestite dal commissario incaricato del recupero nominato dalla Presidenza del Consiglio. Imprese e professionisti hanno presentato ricorso al Tar contro la nomina del commissario, udienza il 18 aprile. Il vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo Lolli ha convocato per il 4 un summit con ...