ilfattoquotidiano

: Reddito solidale in cambio di lavoro per la città: la proposta del sindaco di Berlino - Cascavel47 : Reddito solidale in cambio di lavoro per la città: la proposta del sindaco di Berlino - FerranteViola : In Germania si comincia a parlare di Reddito di base solidale. Sarebbe riservato ai disoccupati difficili da reinte… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Undi cittadinanza, da garantire ai disoccupati che volontariamente si mettono a disposizione per svolgere lavori socialmente utili. E’ laavanzata quasi provocatoriamente daldi, Michael Müller, e che nell’ultima settimana è diventata il fulcro del dibattito politico tedesco, dividendo soprattutto i socialdemocratici. Da una parte la corrente moderata di Olaf Scholz, fresco vice-cancelliere, che difende l’attuale modello diminimo garantito, l’Hartz IV, entrato in vigore nell’autunno 2003 all’interno della famosa riforma del mercato delvoluta dalla Spd di Schröder, l’Agenda 2010. Dall’altra l’ala sinistra del partito che accusa l’Hartz IV di aver creato un circolo vizioso che intrappola le persone nella povertà e nella disoccupazione, e ne chiede il superamento. Per ora ...