Reddito di inclusione | 300 euro a 110 mila famiglie nei primi 3 mesi

Perché il Reddito di Inclusione può diventare il nuovo Reddito di Cittadinanza : Per il presidente dell'Inps i sussidi proposti dall'M5S costano troppo. Meglio potenziare quelli che già esistono

Boeri : 7 Mld Reddito inclusione a tutti : 10.19 Con 7 mld è possibile dare il reddito di inclusione alle persone in povertà assoluta. Così al Gr1 Rai il presidente dell'Inps, Boeri. "Il reddito di inclusione ha raggiunto,nei primi 3 mesi, il 50% della platea di riferimento(...) un risultato molto importante", ha detto. Credo "si possa dire che in Italia un reddito minimo già esiste, chiaramente sotto finanziato. E dunque, invece di piantare bandierine o chiamare con altri nomi questo ...

Reddito d’inclusione - Gentiloni : “Funziona - non stiamo parlando di buone intenzioni. Non possiamo permetterci velleità” : Il Reddito di inclusione? “Funziona e non era scontato. Non stiamo parlando di buone intenzioni, che fioccano in questa fase sull’argomento, ma di fatti”. A rivendicarlo è il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza “Reddito di inclusione: un primo bilancio”, insieme al presidente dell’Inps Tito Boeri. Gentiloni ha poi avvertito il prossimo: “Questa misura riguarda ...

Povertà - Reddito di Inclusione/ Meno di 300 euro al mese a circa 900.000 italiani : 70% degli aiuti al Sud : Il Reddito di Inclusione interessa 900.000 persone in Italia. L'importo medio è di 297 euro al mese e i percettori sono in maggioranza al Sud. I dati dell'Inps(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Povertà - Boeri : “Reddito minimo? Già esiste - è il Reddito di inclusione”. 297 euro medi al mese a 900mila beneficiari : Mentre si discute sul Reddito di cittadinanza proposto dal M5s e la Lega lancia il suo Reddito di avviamento al lavoro, il presidente Inps Tito Boeri ricorda alla politica che una misura universale contro la Povertà già esiste. E’ il Reddito di inclusione (Rei) partito a gennaio: fino a 485 euro per le famiglie con più di 5 persone, un Isee non superiore a 6mila euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, ...

Reddito di inclusione - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 risiedono al Sud - 297 euro l’importo medio : Diffusi i dati relativi ai primi tre mesi di erogazione del Reddito di inclusione (Rei). L'Inps ha rilevato che le persone che hanno beneficiato di misure per il contrasto alla povertà sono quasi 900mila e 7 su 10 risultano essere residenti al Sud. In testa alla classifica 3 regioni meridionali: Campania, Sicilia e Calabria. L'importo medio erogato è pari a 297 euro mensili.Continua a leggere

Le proposte del Pd : “Raddoppiare il Reddito di Inclusione e più flessibilità su pensioni” : Il Pd riparte dall'opposizione ma con due proposte da avanzare sin da subito: "Il raddoppio delle risorse per il Reddito di Inclusione contro la povertà e misure concrete di flessibilità in uscita per le donne e per le categorie più deboli", spiega il segretario reggente Maurizio Martina.Continua a leggere

M5S : “17 miliardi per le famiglie”. Le coperture? “Spending review - deficit e 2 - 5 miliardi da Reddito di inclusione” : Mentre il capo politico del M5s Luigi Di Maio apre spiragli sulla possibilità di un governo di coalizione, il Movimento rilancia la sua proposta per “aiutare le coppie e le famiglie che hanno figli“. Un piano, anticipato durante la campagna elettorale, che ha diversi punti di contatto con quello delineato nel programma del Pd, dai benefici per le madri che tornano al lavoro agli aiuti per chi impiega una baby sitter ma anche con ...

Reddito d'inclusione REI 2018 - un lusso per pochi : Vorrei tanto sapere da questi geni della politica cosa cambia da un importo all'altro per sopravvivere con 3,000.00 sono 250 euro al mese, con 4,338.00 sono 361 euro al mese, quindi io avendo ...

Come sta funzionando il Reddito di inclusione già attivo da gennaio? : Mentre il 'reddito di cittadinanza' continua a infiammare il dibattito politico e a tenere banco sui media, da gennaio le famiglie in difficoltà possono fare domanda per il cosiddetto 'reddito di ...

[Il retroscena] Via le accise sulla benzina e i vitalizi - estensione del Reddito di inclusione e "lotta" all'Ue : ecco il programma del ... : Per la cronaca i predestinati a ricoprire una delle prime cariche dello Stato sarebbero Roberto Calderoli o Giancarlo Giorgetti per le Lega e Danilo Toninelli, Roberto Fico o eventualmente Emilio ...

Reddito di inclusione : cosa è - chi ne ha diritto - cosa prevede e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l’inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un ...

Reddito di cittadinanza vs Reddito di inclusione : le differenze : Uno dei temi più discussi di questa campagna elettorale è quello delle misure di contrasto alla povertà. Cosa si può fare per aiutare le persone e le famiglie che non riescono a far fronte ai beni e i servizi essenziali...