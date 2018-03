Recensione | “Ready Player One” al cinema la magia della cultura pop degli anni 80’

domanipress

(Di venerdì 30 marzo 2018) 30Dopo meno di due mesi dall’uscita neinostrani di The Post, presente alla cerimoniaOscar con due nomination, Steven Spielberg ritorna prepotentemente nelle sale italiane con ReadyOne. Il film, tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Ernest Cline, aveva creato grandi aspettative nei fan e non ha deluso le attese. Anno 2040. La fine del mondo come lo conosciamo oggi è ormai concreta. Il sovrappopolamento, la povertà e l’inquinamento hanno raggiunto un punto critico. In questa società disastrata le persone sfuggono alla realtà e si immergono in OASIS, mondo virtuale nel quale è possibile creare un proprio avatar e condurre una seconda vita nel videogioco. La prematura morte del creatore di OASIS, J.D. Halliday (interpretato dal premio Oscar Mark Rylance), da il via alle vicende narrate nel film. Il programmatore, infatti, lancia una sfida a tutti i giocatori: egli ...