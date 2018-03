RC Auto | prezzi in calo nel quarto trimestre 2017

L’Arera - Autorità italiana dell’Energia - ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 : L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è The post L’Arera, autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 ...

Rc Auto - prezzi in calo : il 50% sotto i 375 euro : Buone notizie per gli automobilisti: il prezzo medio dell'Rc auto è diminuito. Nel quarto trimestre dell’anno scorso, comunica l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), il prezzo medio...

L’app Autodoc offre un vasto catalogo di ricambi Auto di qualità a prezzi concorrenziali : autodoc è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un vasto catalogo da oltre un milione di ricambi nuovi per quasi 6.000 marchi di auto. Tramite un sistema di ricerca e navigazione aggiornato, l'app consente di effettuare ricerche in base al veicolo selezionato sfogliando le varie categorie. L'articolo L’app autodoc offre un vasto catalogo di ricambi auto di qualità a prezzi concorrenziali è stato pubblicato per la prima ...

Hyundai Kona Electric 2018 : tanta Autonomia - dotazioni ricche e prezzi contenuti : Hyundai è anche la prima casa al mondo ad aver proposto la stessa auto, la Ioniq , con alimentazione ibrida, elettrica pura o ibrida plug-in. Se andiamo a esaminare il rapporto qualità/prezzo di ...

Pneumatici Auto - il 2017 è stato un anno di aumento dei prezzi medi : ... che ha sostenuto in questi anni un forte sviluppo della fase di ricerca e realizzazione di prodotti in grado di conquistare i gusti degli automobilisti di tutto il mondo, Italia inclusa. Un colosso ...