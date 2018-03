Rapina Torino | arrestato ex fiancheggiatore Br Salvatore Scivoli | colpo sale slot

Torino - arrestato per Rapina Salvatore Scivoli : fu coinvolto nell’inchiesta per le nuove Br e assolto dalla Cassazione : L’11 settembre 2012 la Cassazione lo aveva assolto nel processo a quelle che furono chiamate le nuove Brigate Rosse. Salvatore Scivoli, per la Procura di Milano, era stato l’armiere di quel gruppo che tra Milano, Torino e Padova avrebbe voluto far risorgere l’eversione di sinistra. Dopo una condanna in primo grado, una in secondo, e una assoluzione nell’appello bis, era stato ritenuto non responsabile dagli ermellini. ...

Rapina a Torino - arrestato presunto fiancheggiatore Br : La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato. L'episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive

Torino : arrestato dalla Polizia di Stato per un tentativo di Rapina : Prima di iniziare la giornata di sport, si fermava allo sportello bancomat di via Nizza angolo C.so Dante per un prelievo di contanti. Nel momento in cui li metteva nel portafoglio, veniva sorpreso ...

Torino - piazza San Carlo – ipotesi che incidenti siano stati provocati Rapinatore con spray al peperoncino : La procura di Torino non ha preso in considerazione l’ipotesi che gli incidenti avvenuti in piazza San Carlo, a Torino, il 3 giugno 2017 siano stati provocati da una rapina nel corso della quale è stato utilizzato uno spray al peperoncino. I risultati delle analisi del Gabinetto scientifico della polizia su alcuni vestiti è ancora in corso e nessuna consulenza di questo genere è stata consegnata ai magistrati. E anche se ci fossero tracce ...

Rapina in cremeria : il basista era uno dei gelatai Il colpo alla “Romana” di Torino : La saracinesca sollevata a metà doveva servire come segnale per indicare ai complici che la gelateria era in chiusura e che all’interno non c’erano più clienti. Per mandare quel messaggio agli amici, nascosti in strada, il dipendente della gelateria La Romana, di via Madama Cristina 73 a Torino, ha trovato la scusa di sostituire il sacchetto della ...

Baby gang in azione anche a Torino : quattro picchiati e Rapinati da 12 giovani : Aggrediti, picchiati e rapinati da una dozzina di ragazzi in pieno centro. Fenomeno Baby gang anche a Torino. L'ultimo episodio, su cui indaga ora la polizia, nella notte tra sabato e domenica in ...

