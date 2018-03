Rapina banca | allarme nella notte a Grignasco

Rapina in banca : dipendenti chiusi in bagno - ladri in fuga con 2mila euro in monete : I Rapinatori, tre uomini con il volto coperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione poco dopo l'orario d'apertura. E hanno intimato ai dipendenti di non muoversi. Rapina stamattina alla Bpm banca popolare di...

Sei anni a Remorini per la Rapina in banca : La Cassazione conferma la sentenza per il commerciante viareggino già condannato per il caso delle donne scomparse. Il colpo nel 2014 a Imola

Parigi : Rapina in banca Arco di Trionfo : ANSA, - Parigi, 16 FEB - Tentativo di rapina a mano armata questa mattina a pochi metri dall'Arco di Trionfo e dagli Champs-Elysees a Parigi, sventato dalla polizia dopo una sparatoria. L'autore dell'...

Rapina in banca - rubati diecimila euro : TERAMO Rapina in banca poco prima della chiusura a fine mattinata, in via Cona a Teramo. Alcuni malviventi sono entrati all'interno dell'istituto di credito e hanno costretto gli impiegati a ...

Rapina a banca di Giugliano in tre portano via 100mila euro : Tre persone, armate di coltello, hanno Rapinato 100mila euro in un'agenzia della banca Popolare di Bari, che si trova a Giugliano. I banditi sono entrati in azione intorno alle 15,30. Una cliente, che ...

Una vecchia Rapina in banca di Stoccolma riprodotta in piano sequenza : Si intitola Incident by a Bank (Incidente in banca) il cortometraggio sperimentale di 12 minuti scritto e diretto dal regista Ruben Östlund. Il corto di Östlund è stato filmato con una sola macchina da presa in un unico piano sequenza; per questo motivo i novanta attori coinvolti hanno dovuto recitare la loro parte con un tempismo impeccabile. Incident by a Bank riproduce una celebre rapina in banca, compiuta a Stoccolma nel giugno del 2006, ...

Una vecchia Rapina in banca di Stoccolma riprodotta in piano sequenza : Si intitola Incident by a Bank (Incidente in banca) il cortometraggio sperimentale di 12 minuti scritto e diretto dal regista Ruben Östlund. Il corto di Östlund è stato filmato con una sola macchina da presa in un unico piano sequenza; per questo motivo i novanta attori coinvolti hanno dovuto recitare la loro parte con un tempismo impeccabile. Incident by a Bank riproduce una celebre rapina in banca, compiuta a Stoccolma nel giugno del 2006, ...