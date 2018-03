RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTà | Nella puntata di sabato 31 marzo i conduttori Masi e

Bologna - opeRAIo folgorato durante lavori a linea elettrica ferrovia : Bologna, operaio folgorato durante lavori a linea elettrica ferrovia Rfi ha aperto un’inchiesta interna. L’incidente è avvenuto nella notte Continua a leggere

Bologna - opeRAIo folgorato durante lavori alla linea elettrica ferroviaria : Un operaio è morto folgorato alla periferia di Bologna mentre, nella notte, lavorava alla manutenzione della linea elettrica del nodo ferroviario del capoluogo emiliano. L'uomo, un 56enne, era originario di Napoli e lavorava per una ditta appaltatrice, la "Sifel". Per accertare cause e dinamica dell'incidente, Rfi ha aperto un'inchiesta interna, mentre la polizia ferroviaria sta indagando sull'accaduto.

TV - RAI1 : a Linea Verde “Sanremo in Fiore” : La primavera arriva su Rai1 passando per la Riviera dei fiori. Linea Verde, in onda domenica 25 marzo alle 12.20 su Rai1, ha seguito un evento molto importante per il calendario turistico della Liguria e per tutti gli amanti della natura: “Sanremo in Fiore”. Il tema scelto per questa edizione della sfilata dei carri che annualmente rinnova la tradizione del “Carnevale dei fiori” nato nella Belle Epoque, è lo sport. Sanremo può intatti fregiarsi ...

ROMA - SCIOPERO MEZZI E METRO CHIUSE/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 febbRAIo : linea B ridotta - bus ko : SCIOPERO MEZZI ROMA, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:00:00 GMT)

ROMA - SCIOPERO MEZZI OGGI 22 FEBBRAIO/ Atac e Tpl - ultime notizie : chiuse Metro A-C - riduzioni corse linea B : SCIOPERO MEZZI ROMA, OGGI 22 marzo 2018: ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, Metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:42:00 GMT)

TV - RAI1 : a “Linea Verde” la Sardegna - tra tradizione e innovazione : Domenica 4 marzo, su Rai1, torna “Linea Verde“. Alle 12.20, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla accompagneranno i telespettatori in un nuovo affascinante itinerario in Sardegna, nel Nuorese. La Sardegna è terra ricca di saperi e tradizioni e, nel lungo corso della sua storia, i cambiamenti, gli scambi con diversi popoli hanno contribuito a formare una cultura legata al passato, alle arti e alle tradizioni, ma anche molto orientata al ...

Modica protagonista a Linea Verde su RAI Uno : Modica sarà protagonista della popolare trasmissione Linea Verde in onda su Rai Uno. Appuntamento per il 18 marzo.