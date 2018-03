Ragusa | controlli festività pasquali | autobus non in regola

Ragusa : controlli su grano duro - a Pozzallo respinto carico da 50 tonnellate : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un carico di grano duro da cinquanta tonnellate , proveniente dal Kazakistan, è stato respinto questa mattina durante un controllo al porto di Pozzallo ( Ragusa ) effettuato su direttiva dell'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera. Il grano è risultato non idone

Ragusa - droga in auto con minore per eludere controlli : Trasportava minore per eludere controlli: arrestato dai Carabinieri di Ragusa con 30 grammi di cocaina dopo inseguimento