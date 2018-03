Raggi | in funzione la macchina Tappabuche

romadailynews

: Abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche: perfetta per riparare buche piccole e profonde. Ricrea rapidament… - virginiaraggi : Abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche: perfetta per riparare buche piccole e profonde. Ricrea rapidament… - virginiaraggi : L’art. 27 della Costituzione prevede la funzione rieducativa della pena. Da oggi sedici detenuti del carcere di Reb… - Antonio78973449 : RT @virginiaraggi: Abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche: perfetta per riparare buche piccole e profonde. Ricrea rapidamente i v… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Dopo l’eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo inla” lo scrive su Facebook la sindaca Virginia. In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l’asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari strati della strada, binder e tappeto d’asfalto, e riesce a trasportare cinque volte ilcarico di un normale camion. Si tratta di uno strumento in più per garantire il pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità. Parallelamente prosegue l’operazione #StradeNuove per il rifacimento integrale di lunghi tratti delle principali arterie cittadine con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. ...