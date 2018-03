Radio FM gratis senza internet | come fare

Tutti i modi per ascoltare Radio FM su Android senza Internet (gratis in offline) : Esistono alcuni metodi per ascoltare la radio FM su Android anche offline, ovvero senza avvalersi della propria connessione ad Internet. Quest'ultimo espediente, per quanto semplice da ottemperare, risulta parecchio fastidioso, sia per il consumo del bundle dati che implica (quando non si è connessi in Wi-Fi), sia per le eventuali interruzioni della fruizione in assenza di un segnale di rete adeguato. C'è possibilità di ovviare? Naturalmente ...