Quirinale | domenica e lunedì Cambio guardia e concerto

meteoweb.eu

: RT @MarioPlacidini: #Palermo, città della cultura e dell’accoglienza domenica 25 marzo alle 12.15 e alle 19.00 su @TV2000it @uffstampaTv200… - la_dante : RT @MarioPlacidini: #Palermo, città della cultura e dell’accoglienza domenica 25 marzo alle 12.15 e alle 19.00 su @TV2000it @uffstampaTv200… - GabrieleSozzani : A volte le coincidenze sono meravigliose: Fico alla Presidenza della Camera e il ritorno all'ora legale. Nel concer… - Ale_Ceraso : RT @MarioPlacidini: #Palermo, città della cultura e dell’accoglienza domenica 25 marzo alle 12.15 e alle 19.00 su @TV2000it @uffstampaTv200… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma, 30 mar. (AdnKronos) –primo aprile e2 aprile alle ore 16.00, si terrà il tradizionaledellad’Onore al Palazzo del, al termine del quale la Banda dell’Aeronautica militare eseguirà undi cui si indica il programma.primo aprile: Doppel, Britannia; E. Uebel, Jubelklange; C. Walter, Neige d’Avril; G. Rossini, Guglielmo Tell; A. Di Miniello, Marcia d’Ordinanza A.m..2 aprile: Doppel, Britannia; C. Walter, Neige d’Avril; J.P. Sousa, The Thunderer; G. Rossini, Guglielmo Tell; A. Di Miniello, Marcia d’Ordinanza A.m.. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.