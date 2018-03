huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Questo neoeletto del M5S prende appunti in aula su come funziona la Camera - alcinx : RT @HuffPostItalia: Questo neoeletto del M5S prende appunti in aula su come funziona la Camera - HuffPostItalia : Questo neoeletto del M5S prende appunti in aula su come funziona la Camera - ceranto : 'il deputato neoeletto, alla sua prima esperienza, prende diligentemente appunti come fosse a scuola. Questo scatto… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Quattro vicepresidenti, treri e otto segretari. Questa la composizione dell'ufficio di presidenza. Gliscritti su un taccuino, però, non sono di uno studente alle prese con l'esame di Diritto Pubblico, ma di un parlamentare M5Sche a quanto pare non sa benela.Non si conosce l'identità dello "studente", ma stando alla scrittura molto giovanile e alle mani, deve essere poco più che un ragazzo alle prese con un compito non facile. Ma studiando si impara e il neodeputato pare ce la voglia mettere tutta per superare l'esame.