“ Questo c… di contratto” - Gattuso sbotta : Milano, 30 mar. – (AdnKronos) – “Ve lo dirà la società quando firmerò questo c… di contratto, veramente non se ne può più”. Rino Gattuso risponde così all’ennesima domanda sul suo rinnovo con il Milan. “Oggi la mia priorità sono la Juve, l’Inter e le altre partite, mi direte che sono un pazzo ma sono fatto così. Se ne sta parlando troppo”, sottolinea il tecnico rossonero alla vigilia del ...

