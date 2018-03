Quella porzione di paradiso sulle sponde del Lago di Como

agi

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ildiè da sempre meta di turisti, che scelgono di soggiornaresue suggestive rive. Una delle location naturali più famose ed eleganti d’Italia che già dai tempi dei romani era un rifugio popolare per ricchi e aristocratici. Nei secoli è diventato luogo preferito per la nobiltà soprattutto milanese. Degno di nota per le bellezze architettoniche e le ville è soprattutto quel ramo deldiche non volge a Mezzogiorno, quello che va appunto verso(mentre quello manzoniano va verso Lecco). Villa Balbianello del conte Monzino Venendo dalla città lariana e superata l’isola Comacina, unica isola neldi, affascinante e disabitata, si ammira la grande bellezza di villa Balbianello che fu del conte Guido Monzino, un gioiello costruito stanza per stanza dal grande esploratore ...