Quanto è probabile che Tiangong-1 cada proprio sulla nostra testa?

(Di venerdì 30 marzo 2018) Un palazzo celeste (questa la traduzione del nome cinese della stazione spaziale-1) cadràTerra intorno a Pasqua. Di prassi, il rientro di satelliti e stazioni spaziali è controllato da Terra affinchéno in pieno oceano, senza danneggiare nessuno. In questo modo si gestiscono centinaia di rientri l’anno. In questo caso non è possibile: nel 2016 la Cina ha confermato di aver perso ogni contatto con-1, e non ha quindi modo di controllarne la traiettoria. Come accade per tutti gli oggetti in orbita bassa, l’orbita della stazione spaziale quindi si è lentamente abbassata, frenando contro gli strati più alti dell’atmosfera che, perrarefatta, fa sentire il suo effetto anche a 300 chilometri di altitudine. Quando infine scenderà sotto i 78 chilometri, l’aria è abbastanza densa da surriscaldare e frantumare il relitto in una sorta di spettacolare pioggia di ...