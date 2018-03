Quando il cliente è lo Stato | fare impresa è una persecuzione Why always me?

ilfattoquotidiano

: @theredapple Esatto. E sembra che, visto che ti hanno pagato una volta, il prezzo comprende servizi a vita. Da noi… - Hotaru_Tomoe78 : @theredapple Esatto. E sembra che, visto che ti hanno pagato una volta, il prezzo comprende servizi a vita. Da noi… - dreamerizzare : RT @benjisvgirl: B 'io ho fatto il barista' F 'ed è anche bravo, fa dei bei cocktail ed io ero un cliente abbastanza frequente' Mi chiedo… - ricoxsmilex : RT @benjisvgirl: B 'io ho fatto il barista' F 'ed è anche bravo, fa dei bei cocktail ed io ero un cliente abbastanza frequente' Mi chiedo… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) di Alberto Mattia Sono l’unico a pensare chein Italia non sia impossibile, ma che serva tanta voglia di lottare contro lo? Penserete: “Ecco il solito imprenditore, magari pure evasore, che fa il liberista”. Niente di tutto ciò e se avrete voglia o pazienza di leggere, poi mi direte. Vi do un minimo di contesto: sono amministratore delegato di una piccola Srl (di proprietà di mia madre, tuttora presidente) che si occupa di consulenza e formazione. Oggi è stata una giornata difficile. È iniziata con un mio collega che è arrivato in ufficio direttamente dall’Agenzia delle Entrate (), dove si era recato per registrare un contratto con un(grande azienda di). È un mese che proviamo a registrare questo contratto. Innanzitutto, occorre comprare le marche da bollo da 16 euro e bisogna apporne una ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Il contratto ...