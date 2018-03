Proseguono nel weekend di Pasqua le visite primaverili al Giardino Viatori

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 17a giornata. Brescia e Sport Management Proseguono nella lotta al secondo posto : Sabato 10 marzo andrà in scena la 17a giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile: la capolista Pro Recco ospiterà la Florentia, e gli elementi ci sono tutti per i liguri per restare ancora a punteggio pieno e salire a quota 51. Per quanto riguarda il secondo posto, Sport Management e Brescia affronteranno rispettivamente Lazio e Posillipo, entrambe in trasferta: le due squadre dovrebbero continuare la loro corsa a braccetto in attesa dello ...