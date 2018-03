Promozione turistica a Vittoria

Salento - Tap offre master gratuiti in Promozione turistica a Londra per i giovani pugliesi. Emiliano : “Inaccettabile” : In principio furono gli sponsor per le feste patronali, poi i gratta e vinci per gadget da spiaggia, ora i master gratuiti all’estero per formare i giovani “a promuovere il territorio”. Ed è polemica, un’altra volta. Tap, la multinazionale svizzera che in provincia di Lecce sta costruendo il gasdotto della discordia, le aveva presentate a Roma, a novembre, le “proposte di investimento per il Salento e la Puglia”. Il suo programma va avanti, ...