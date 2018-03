Problemi Fortnite per Sniper Shootout e XP | l’intervento di Epic Games

Estesi Problemi Fortnite oggi 29 marzo - durerà molto : server down per update 3.4 : Fortnite sta per ricevere un nuovo aggiornamento, precisamente la versione 3.4 oggi 29 marzo, che aggiungerà diversi nuovi oggetti e correzioni di bug. La manutenzione era programmata, certo, ma pare che questa volta i problemi saranno molto più Estesi, come si legge sul forum ufficiale di Fortnite. Epic Games ha confermato: "I server saranno down per l'update 3.4. Abbiamo bisogno di più tempo per questo aggiornamento, quindi il down durerà ...

Problemi Fortnite oggi 20 marzo - impossibile fare login : cosa succede? : Anche oggi 20 marzo ci sono i classici Problemi Fortnite, del resto come ogni settimana. Sicuramente si tratta di qualche aggiornamento che ha mandato down i server: in effetti sul sempre aggiornato Servizio allerta le segnalazioni degli utenti sono tantissime, anche se sul Forum ufficiale non vediamo annunci importanti né orari per quanto riguarda questo down: è una manutenzione aggiornata o semplicemente i Problemi Fortnite sono dati da errori ...

Problemi Fortnite oggi 15 marzo - ecco perché non si può giocare : Fortnite si aggiorna con esplosivi telecomandati e Lama delle scorte come si legge sul forum, purtroppo l'aggiornamento sta causando i classici Problemi ai server, per ora non si può giocare. Ancora Problemi Fortnite oggi 15 marzo: perché non si può giocare? Ve lo diciamo noi: è in corso l'aggiornamento 3.3, insomma quello che era stato rimandato e aggiunge tra le altre cose esplosivi telecomandati e Lama delle scorte. Le segnalazioni sono ...

Problemi Fortnite oggi 8 marzo - perché non si può giocare? : Anche oggi 8 marzo moltissimi giocatori stanno riscontrando una valangia di Problemi Fortnite. Guardando il sempre preciso down detector, quello che prima veniva chiamato Servizio Allerta, si nota un grande numero di segnalazioni. Il bello e che sul forum ufficiale non siamo riusciti a trovare annunci in merito, cosa sta causando questi Problemi Fortnite? Non c’è pace per Epic Games che si ritrova ad affrontare nuovi Problemi anche nel ...

Continuano i Problemi per Fortnite - perché non si può completare Boschi Blateranti : Alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi con Fortnite e hanno fatto sapere che non riescono a completare la sfida dei Boschi Blateranti. Negli ultimi giorni infatti per Fortnite sono stati rilasciati nuovi contenuti per la Stagione 3. Tra le tante novità arrivate sono state inserite anche le sfide settimanali che prevedono una ricompensa per i giocatori con le Battle Star. Per una di queste però i giocatori hanno riscontrato dei ...

Problemi Fortnite oggi 1 marzo - non si può giocare : orario - quale sorpresa con la patch 3.1.0? : Nuovo giorno, nuovi Problemi Fortnite: Epic Games rilascerà durante la mattinata di oggi un a nuova patch, precisamente la V.3.1.0, che aggiungerà di sicuro parecchie novità. Finalmente lo sviluppatore ha comunicato anche l'orario in cui inizierà il down e quindi i conseguenti Problemi: la patch comincerà ad essere rilasciata dalle 10:00 di questa mattina dell'1 marzo in ...

Fortnite non conta le vittorie e altri Problemi : cosa sta facendo Epic Games per risolvere : Fortnite continua ad avere un grande successo, soprattutto dopo l'avvio della Stagione 3 cominciata qualche giorno fa e che continuerà fino al 30 aprile 2018. Ma è innegabile che soffre ancora di tantissimi problemi: il primo, anche piuttosto grave, è che il gioco da qualche giorno ha smesso di contare le vittorie. Per fortuna nella giornata di ieri è stato risolto, ma il problema rimane: tutti i risultati per giorni non sono stati conteggiati, ...

I server di Fortnite sono offline : Problemi con l'aggiornamento della Stagione 3 : Come segnalano i colleghi di VG247, sembra ci siano nuovi problemi per Fortnite: i server risultano offline e, a quanto pare, sembra che qualcosa non abbia funzionato dopo l'aggiornamento della Stagione 3 di Battaglia Reale.Epic Games è stata costretta a una nuova manutenzione e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito. Poco tempo fa era stata già eseguita una prima manutenzione al termine della quale era prevista la ...

Ancora Problemi Fortnite il 22 febbraio : colpa dell’aggiornamento 3.0.0? : Si segnalano anche oggi 22 febbraio alcuni problemi Fortnite in giro per il web. La notizia del giorno per la piattaforma, a dirla tutta, si concentra senza ombra di dubbio sul rilascio di un nuovo aggiornamento, perché con la patch 3.0.0 toccheremo con mano alcune novità ritenute importanti dal pubblico. Basti pensare a Costruzione Turbo e a tutti gli altri dettagli che abbiamo preso in esame nel corso delle ultime ore attraverso un ...

Problemi Fortnite stasera 19 febbraio - perché non si può giocare? : I Problemi Fortnite continuano anche stasera 19 febbraio: perché non si può giocare? Su Downdetector si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte dei giocatori: "oggi non so perché ma la appena Fortnite finisce il caricamento il gioco 'si allarga' e non riesco a fare più nulla aiutatemi vi prego" o "Anche a me da Problemi per accedere alle partite perché?", sono alcune delle lamentele che si leggono. I server sono down per un nuovo ...

Caldi i Problemi Fortnite il 15 febbraio : non funziona - manutenzione da aggiornamento 2.5.0? : Riemergono ancora una volta più Caldi che mai i problemi Fortnite oggi 15 febbraio. Ad una settimana esatta di distanza dalle ultime segnalazioni da parte degli utenti, dunque, anche in questi minuti occorre fare i conti con una piattaforma che non funziona nell'ambito di un periodo che più in generale sta creando non pochi problemi all'utenza. Le prime lamentele odierne, nello specifico, sono giunte poco dopo le 10 e sarà necessario monitorarle ...

Problemi Fortnite oggi 8 febbraio - perché non si può giocare? Orario manutenzione : Fortnite è down oggi 8 febbraio, non si può giocare. perché? Sono molto noti gli ultimi Problemi Fortnite, che non hanno permesso ai giocatori di poter accedere al gioco per moltissime ore. Speriamo non accada la stessa cosa anche oggi. I server di Epic Games andranno in mantenzione a causa dell'arrivo dell'ultima patch per PS4, Xbox One e PC. Il matchmaking di Battaglia Reale sarà la prima cosa a non essere disponibile.+ Problemi Fortnite non ...

Regali ai giocatori di Fortnite dopo i Problemi - dettagli su nuova modalità a tempo : Negli ultimi giorni l'amatissimo Fortnite ha subito parecchi problemi. Una nuova patch è arrivata e la conseguenza è stata una manutenzione ai server che non ha permesso ai giocatori di giocare, per ore ed ore. Il problema è che la patch ha causato ulteriori bug, quello dello schermo ingrandito ad esempio: ne è arrivata un'altra ch e ha risolto. Ora Epic Games si scusa con diversi Regali agli utenti, ma ci sono anche novità sul prossimo ...

Fortnite : Problemi con la risoluzione su PS4 e Xbox One : Un nuovo aggiornamento per Fortnite è arrivato, e con esso alcuni nuovi problemi, ci riporta Gamespot.Nello specifico, alcuni giocatori stanno lamentando dei problemi alla risoluzione su PS4 e Xbox One che allunga l'immagine facendola cadere fuori dallo schermo. Poco dopo la pubblicazione delle patch Epic Games ha subito comunicato di essere a conoscenza del problema, e di essere già ala lavoro per implementare una soluzione, in quanto trattasi ...