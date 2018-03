Probabili formazioni Juventus Milan | chi dalla panchina? Diretta tv | orario | ultime

Probabili formazioni Independiente-Atletico Tucuman Superliga Argentina 01-04-2018 : Dopo la pausa dedicata alle amichevoli internazionali che poche gioie ha portato alla selezione albiceleste, tornano le emozioni della Superliga. Una delle sfide di cartello di questa 21^giornata è quella che vedrà contrapposta domenica 1 aprile alle ore 01:00 Independiente e Atletico Tucuman. I padroni di casa vengono dalla brutta battuta d’arresto avvenuta nell’ultimo scontro di campionato contro il Tigre. Infatti il ...

Probabili formazioni Chelsea-Tottenham - Premier League 01-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Morata dal 1′ per i Blues; Spurs ancora con Kane assente. Il big match della 32^giornata di Premier League vedrà la sfida di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Tottenham, in uno dei tanti derby di Londra. Blues che nell’ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria sconfiggendo il Crystal Palace e permettendogli di ...

Probabili formazioni Juve-Milan : Gattuso recupera 2 pedine - sorpresa in attacco? Video : Mancano poco più di 24 ore al big match della 30^ giornata di #Serie A tra #Juventus e #Milan. Moltissime le aspettative da parte dei tifosi di entrambe le squadre per una partita che, storicamente, ha spesso riservato gol ed emozioni. Il calcio d'inizio dell'incontro, che sara' arbitrato dal signor Mazzoleni della sezione di Bergamo, è fissato alle ore 20,45 di sabato 31 marzo. Juve-Milan si giochera' pochi giorni prima di altri due impegni ...

Probabili formazioni 30a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 30.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 30.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 ha passato il giro di boa da un po e la Juventus campione d’Italia in carica sta ancora lottando […]

Probabili formazioni Braga-Sporting CP Primeira Liga 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Braga SC-Sporting CP, 28^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Horta in panchina, gioca Danilo tra i padroni di casa. Jorge Jesus conferma l’11 che ha sconfitto il Rio Ave. Allo stadio Comunale di Braga i padroni di casa, dopo l’importante colpo esterno con il Chaves con un poker, ospita lo Sporting in uno scontro diretto di alta, altissima classifica. Ci aspettiamo una partita divertente e soprattutto ...

Probabili formazioni Benfica-Vitoria Guimaraes Primeira Liga 31-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Benfica-Vitoria Guimaraes, 28^ Giornata Primeira Liga, ore 19:15. Jimenez nel tridente, ballottaggio Eliseu-Grimaldo per Rui Vitoria. Estádio da Luz il Benfica di Rui Vitoria riprende la sua corsa al Porto, distante ad oggi soltanto 2 punti in classifica. Per farlo davanti a sé troverà però un ostacolo chiamato Vitoria Guimaraes, che arriva a questa sfida dopo il successo per 2-1 contro il Deportivo Avés. Ci ...

Probabili formazioni Siviglia – Barcellona - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Al Ramon Sanchez-Pizjuan, il Barcellona vuole mettere un ulteriore mattoncino verso la conquista della Liga numero 25, affrontando nell’anticipo serale di sabato sera il Siviglia, in cerca di punti per restare in zona europea. Tra le 2 squadre sarà il primo dei 2 confronti, dato che il prossimo 21 Aprile, le 2 compagini si giocheranno la finale di Copa del Rey che si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid. I blaugrana saranno ...

Probabili formazioni Las Palmas – Real Madrid - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Comincia il rush finale per il Real Madrid, che vuole continuare a risalire in Liga, ma soprattutto, vuole puntare alla terza Champions League di fila. La trasferta con il Las Palmas all’Estadio de Gran Canaria nel secondo dei quattro anticipi del trentesimo turno, potrebbe essere fondamentale per avvicinarsi sempre di più ai cugini dell’Atletico, ora a meno 4 dopo la sconfitta di VillaReal e la contemporanea larga vittoria ...

Probabili formazioni Juventus-Milan - Serie A 30^ giornata 30-03-2018 : E’ il match più atteso della 30^giornata di Serie A, Juventus-Milan. Il clima è altissimo, e la tensione alle stelle. La partita andrà in scena allo Juventus Stadium sabato 30 Marzo alle ore 20:45. La Juve dopo il passo falso fatto contro lo Spal, vuole tornare a vincere di fronte però c’è il Milan di Gattuso, che vuole essere protagonista nel finale di stagione per la lotta ad un posto Champions. La partita nel girone di ...