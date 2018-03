Privacy Facebook | Da Oggi E’ Tutto Più Semplice

Apple vs Facebook : "Noi non monetizziamo i nostri clienti - non li trattiamo da prodotti. La Privacy è un diritto umano" : "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti...ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un diritto umano, una libertà civile".Apple contro Facebook sull'onda dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del ...

«Paga o metto online le tue foto nudo» : impennata di reati sui social network Privacy - Facebook vara i nuovi strumenti : Minacce, ingiurie, ricatti sessuali, stalking: mentre calano i reati nel mondo reale, c’è un incremento di quelli dell’universo virtuale. La strada per rendere sicuro l’utilizzo dei social appare tortuosa

Dati Facebook : Zuckerberg corre ai ripari sulla Privacy - ecco il nuovo strumento Video : #Facebook sta vivendo forse il momento più difficile della sua storia. E' noto come il popolare social network sia finito nell'occhio del ciclone per via del fatto che milioni di Dati contenuti nei profili siano stati violati alla vigilia delle elezioni americane che hanno portato all'elezione di Donald Trump. Mark #Zuckerberg ha fatto mea culpa, ma a quanto pare i mercati non sembrano aver accettato le sue giustificazioni. E' come se, di punto ...

Privacy : Facebook cambia e semplifica per garantire gli utenti : Un post dei due vicepresidenti della società inizia a mettere in pratica quanto annunciato da Mark Zuckerberg, sarà possibile una gestione più semplice e immediata dei dati personali

Festa finita in Borsa per il tech Nel mirino Facebook e Uber Privacy - tempesta regole sul Nasdaq : I guai di Facebook in tema di Privacy, ma anche i problemi di Uber con l’auto a guida autonoma: da qualche tempo a Wall Street i “Fang” impensieriscono gli investitori, che temono che nei prossimi mesi possano essere varate norme più severe, in grado di rallentare la crescita del comparto. Del resto anche Donald Trump non ha mai nascosto di non amare troppo il settore tecnologico, storicamente filo-democratico. Così il rischio di uno stop alla ...