Presa a schiaffi deputata della Lega

Maestra Presa a schiaffi da una mamma : Napoli, 9 mar. (Adnkronos) – Aggressione ai danni di una Maestra a Villaricca, in provincia di Napoli. La madre di un alunno della scuola elementare ‘G. Rodari’ ha schiaffeggiato la Maestra all’esterno dell’istituto, per ragioni ancora ignote. La Maestra si è recata in ospedale per farsi medicare. Al momento non risulta che la donna abbia presentato querela. L'articolo Maestra presa a schiaffi da una mamma sembra ...

“A letto schiaffi e pugni per farlo eccitare”. Isola dei Famosi - momento ‘trasgressivo’. La bella naufraga ‘si apre’ - con tanto di finale a sorPresa. Un siparietto decisamente vietato ai minori : Una nuova occasione che potrebbe rivelarsi davvero preziosa quella capitata tra le mani di Cecilia Capriotti, prima fatta fuori da L’Isola dei Famosi 2018 a causa di un televoto avverso e ora finita tra le fila dei naufraghi che sperano di imbarcarsi di nuovo nell’avventura capitanata da Alessia Marcuzzi e dal suo fido scudiero Stefano De Martino. La showgirl, nonché attrice e modella, è attesa ora a una dura sfida, proprio ...

"Io molestata - palpeggiata - Presa a schiaffi - senza che Google prendesse le mie difese. Ma mi ha licenziata". Ex dipendente fa causa : Dopo le accuse rivolte a Google da James Damore, Tim Chevalier e altri ex dipendenti, questa volta è una donna ad attaccare il gigante di Mountain View. Si chiama Loretta Lee, è un ingegnere del software e ha lavorato nella compagnia per otto anni fino al 2016, quando è stata licenziata per le sue "performance carenti". Lee sostiene però di essere stata fatta fuori per un altro motivo: tempo prima di ricevere il ...

Mariagrazia Mazzola aggredita : "Non sono stata insistente". L'inviata del Tg1 Presa a schiaffi dalla moglie di un boss : La giornalista inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita questo pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre svolgeva il suo lavoro. La giornalista è attualmente...

