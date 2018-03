Pontefice visita carcerati al Regina Coeli | nel pomeriggio crollo a San Pietro

Erdogan in visita dal Pontefice. In agenda nodo Gerusalemme : È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso una Roma blindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi è atteso da papa Francesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di ...

Ciclismo - Peter Sagan in visita da Papa Francesco! Donata una bici personalizzata al Pontefice : Peter Sagan è tornato dal Tour Down Under e oggi ha fatto visita a Papa Francesco. Il Santo Padre lo ha ricevuto in Piazza San Pietro: ad accompagnarlo anche la moglie Katerina, il piccolo Marlon, i genitori ed Ermanno Leonardi, il numero 1 di Specialized Italia. Il tre volte Campione del Mondo ha donato al Pontefice una bicicletta di colore bianco con la bandiera argentina e il nome di Sua Santità. Nel pomeriggio visita alla Cappella Sistina e ...