Pontefice visita carcerati al Regina Coeli - nel pomeriggio crollo a San Pietro : Al termine della Messa crismale, tenuta nella basilica di San Pietro, il Pontefice si è fermato a pranzo con monsignor Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, e altri 10 sacerdoti che svolgono il ministero a Roma. Da fonti giornalistiche, si è appreso che si è trattato di un incontro confidenziale, circostanza necessaria all'ascolto dei religiosi della "sua" diocesi, nonché ulteriore motivo di comprensione delle criticità in cui ...

Erdogan in visita dal Pontefice. In agenda nodo Gerusalemme : È arrivato in Vaticano insieme alla moglie Emine, scortato da un corteo imponente attraverso una Roma blindata per l'occasione il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi è atteso da papa Francesco per un'udienza che se da un lato è un'occasione storica, dall'altro sollevo una pletora di polemiche, tanto dal mondo della politica quanto dagli attivisti curdi.Con un'operazione militare ancora in corso nel cantone di ...

Ciclismo - Peter Sagan in visita da Papa Francesco! Donata una bici personalizzata al Pontefice : Peter Sagan è tornato dal Tour Down Under e oggi ha fatto visita a Papa Francesco. Il Santo Padre lo ha ricevuto in Piazza San Pietro: ad accompagnarlo anche la moglie Katerina, il piccolo Marlon, i genitori ed Ermanno Leonardi, il numero 1 di Specialized Italia. Il tre volte Campione del Mondo ha donato al Pontefice una bicicletta di colore bianco con la bandiera argentina e il nome di Sua Santità. Nel pomeriggio visita alla Cappella Sistina e ...