Pomeriggio 5 | Lory Del Santo svela | “Conversano mi ha corteggiata”

Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque : "Non ho tradito Rocco Pietrantonio con Giovanni Conversano" : Lory Del Santo e il suo ex fidanzato, Rocco Pietrantonio, si sono nuovamente sfidati a duello durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Riassunto delle puntate precedenti: la Del Santo aveva accusato Pietrantonio di aver preso in giro il cognome di Marco Cucolo, l'attuale giovane fidanzato dell'attrice veronese dal cognome che si presta a facili e intuibili sfottò; a Domenica ...

Pomeriggio 5 : Lory Del Santo ha tradito Pietrantonio con Conversano? : Lory Del Santo ha tradito Rocco Pietrantonio? La rivelazione a Pomeriggio 5 Lory Del Santo è tornata ospite a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara D’Urso si è scontrata di nuovo con il suo ex compagno Rocco Pietrantonio per aver offeso il suo fidanzato Marco Cucolo. Nelle “precedenti puntate” Lory Del Santo aveva apostrofato Pietrantonio con l’appellativo “questo” e in una puntata di Domenica Live hanno avuto ...

Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio/ Nuovo attacco : “Cosa è successo ai tuoi capelli?” (Pomeriggio 5) : Lory Del Santo vs Rocco Pietrantonio, Nuovo attacco: “Cosa è successo ai tuoi capelli?”. Il caso a Pomeriggio 5: la showgirl e l'ex fidanzato tornano a lanciarsi accuse(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Barbara D’Urso riprende Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso contesta le parole di Lory Del Santo Seconda parte di Pomeriggio 5 dedicata a L’Isola dei Famosi nella puntata odierna del talk show condotto quotidianamente da Barbara D’Urso su Canale 5. Così la bislacca conduttrice, insieme ai suoi ospiti, hanno commentato quanto accaduto ieri sera nell’appuntamento in prime time con il reality show Mediaset. Per l’occasione questo Pomeriggio si sono accomodati presso il ...

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : la lettera dell’ex Rocco Pietrantonio : Lory Del Santo a Pomeriggio 5 ha avuto modo di rispondere a Rocco Pietrantonio dopo le frasi dette da lui la scorsa settimana. La showgirl e regista, in studio con l’attuale fidanzato, ha avuto l’opportunità di spiegare meglio quanto accaduto con l’ex e con Marco Ferri dopo essere stata smentita proprio da Pietrantonio. L’ospite di Barbara d’Urso ha però ricevuto una lettera inattesa da parte dell’ex ...

LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO/ Lei ammette : "Le uniche storie? Con Marco e questo Pietrantonio" (Pomeriggio 5) : LORY Del SANTO e Marco CUCOLO, in onda da Barbara d'Urso i due compagni si confessano: lei replica all'ex Rocco Pietrantonio e lui svela un dramma, stalkerizzato da una milf.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Lory Del Santo e Marco Cucolo/ Replica all’ex e l’attuale rivela : “Ho avuto una milf stalker” (Pomeriggio 5) : Lory Del Santo e Marco Cucolo, in onda da Barbara d'Urso i due compagni si confessano: lei Replica all'ex Rocco Pietrantonio e lui svela un dramma, stalkerizzato da una milf.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Lory Del Santo criticata dal padre di Marco Ferri a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: il padre di Marco Ferri contesta Lory Del Santo E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma, Barbara d’Urso ha parlato di ciò che è successo ieri sera all’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati dalla conduttrice a parlare del reality vip condotto da Alessia Marcuzzi, tra i quali Mercedesz Henger, il direttore del magazine di gossip Novella 2000 Roberto Alessi, ...

Lory Del Santo a Pomeriggio 5 : 'Sono stata lasciata per quella notte con Marco Ferri' : ' Rocco Pietrantonio mi ha lasciato perché era impazzito di gelosia': sono le dichiarazioni in diretta a 'Pomeriggio 5' di Lory Del Santo. La donna, che ha anche lanciato un decalogo su come mantenere ...

Pomeriggio 5 : Lory Del Santo fa nuove rivelazioni su Marco Ferri : Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque: Marco Ferri l’ha sedotta? Barbara d’Urso, durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, non poteva non affrontare il gossip che sembra appassionare tutti i fan dell’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che mette a dura prova i suoi concorrenti. No, non stiamo parlando della presunta squalifica di Francesco Monte, ma della famosa notte in albergo di Lory Del Santo e Marco ...