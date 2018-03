Pisa | auto si schianta contro un albero | Francesco muore a 21 anni

DIRETTA/ Pisa-Carrarese (risultato live 0-1) streaming video e tv : autogol di Lisuzzo! : DIRETTA Pisa Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri lanciati dal successo di Pistoia, la Carrarese deve riscattarsi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:13:00 GMT)

Pisa - morì sotto un treno fuggendo dopo aver incendiato l’auto del 75enne che abusò di lui : Tre mesi dopo la polizia ha arrestato un pensionato di 75 anni. La vittima prima di morire gli aveva incendiato l'auto per vendicarsi delle violenze subite da piccolo

Pisa : perde il controllo dell’auto e provoca una fuga di gas metano : Intervento dei vigili del fuoco di Pisa la scorsa notte a Migliarino, in via Mazzini, per una fuga di gas. Un giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un tubo di adduzione del gas metano. I pompieri hanno provveduto a tamponare la fuga in attesa del personale dell’azienda di gestione del gas metano che, giunta sul posto, ha riparato il danno. Sul posto anche i carabinieri. Non si segnalano danni a ...

Auto finisce in canale tra Pisa e Livorno : due morti : Un Auto è finita in un canale tra Pisa e Livorno dopo essersi scontrata con un'altra vettura. Due i morti.